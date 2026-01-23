·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶è¤ÎËÜ¾ëÃæ³Ø¹»¤«¤é¡ÖÊ£¿ô¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬µ¤Ê¬¤ÎÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´Íý¼Â½¬¸å¤ËÀ¸ÅÌ8¿Í¤¬µ¤Ê¬¤¬°­¤¤¤ÈÁÊ¤¨¡¢¤³¤Î¤¦¤Á6¿Í¤¬Ê¢ÄË¤äÅÇ¤­µ¤¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ï·Ú¾É¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£