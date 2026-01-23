参政党は23日、「ひとりひとりが日本」のキャッチコピーを掲げた衆議院選挙の公約を発表した。公約は、「日本人を豊かにする」「日本人を守り抜く」「日本人を育む」の“3つの柱”と9つの政策を打ち出した。第一に、「”集めて配るより”、まず減税」として、消費税とインボイス制度の廃止を明記し、減税と積極財政で「GDP（国内総生産）1000兆円に」を目標として掲げている。2番目には、「NO！移民国家」と打ち出し、「外国人総合