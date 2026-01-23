フレッシュリーグ九州硬式少年野球協会九州北部地区連盟主催の「第15回メモリーズカップ2025中学3年生大会」（西日本新聞社など後援）が昨年11月22、24日、福岡市西区の今津運動公園野球場などで行われた。優勝を決めマウンドで喜ぶ佐賀フィールドナインの選手たち卒業を控えた3年生を主体にしたチーム編成で、同連盟とリトルシニアから9チームが参加。予選ブロックを勝ち上がった3チームによる決勝リンクの結果、2勝した佐賀