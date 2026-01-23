¹âÁØ¥Ó¥ë¤òÇØ¤ËÐÊ¤àºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î³á²ê°á»Ò(78)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö2026Ç¯¡¢ºÇ½é¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤ëLIVE¤¬·èÄê¡ª¡×¡Ö60¼þÇ¯¤òÄ¶¤¨¡¢¤µ¤é¤Ëµ±¤­¤òÁý¤¹Â¸ºß¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢¤¼¤ÒÀ¸¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢4·î16Æü³á²ê°á»Ò LIVE 2026 ¡ÖBEYOND SETTE ROSSO¡×¤ò¹ðÃÎ¡£ÅÔ²ñ¤Î¥Ó¥ë¤òÇØ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¤­¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤³¤Î