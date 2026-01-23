¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¸ø¼°¤Ï22Æü¡¢Íè·î6Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë³«²ñ¼°¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò26ºÐ°Ê²¼¸ÂÄê¤ÇÈ¾³Û¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖPromo26¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï1·î22Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë26ºÐ°Ê²¼¤Ï¡¢1ËçÊ¬¤Î²Á³Ê¤Ç2ËçÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥«¥Æ¥´¥ê¡¼D¤Î¥Á¥±¥Ã¥È260¥æ¡¼¥í(Ìó4Ëü8000±ß)¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤¬´ÑÀï¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤½