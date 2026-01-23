MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¸å3¡§40¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ï¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¤­¤Î¤¦22ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄûÀµ¤È¼Õºá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÀä·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ªÅÐ»³¤ËÄ©Àï¤·¤¿³¤ÅÏÌ¤Íè¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î²ÏÅÄÄ¾Ìé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ËÁÆ¬¡ÖºòÆü¤Î¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤ÆÄûÀµ¡¢¤½¤·¤ÆÀâÌÀ¡¢¼Õºá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÖºòÆü¡¢¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¤Ç