¡Ú¥Ï¥Î¥¤¶¦Æ±¡Û¥Ù¥È¥Ê¥à¶¦»ºÅÞ¤Ï23Æü¡¢ÅÞ¥È¥Ã¥×¤ÇÆ±¹ñºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î¥È¡¼¡¦¥é¥à¶¦»ºÅÞ½ñµ­Ä¹¡Ê68¡Ë¤òºÆÇ¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£