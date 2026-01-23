「ほっともっと」では、公式SNS(X・Instagram)において、毎月25日より月末まで『HOTTO MOTTO WEEK』を開催している。今回は特別企画として、1月25日から1月31日の期間、『SUPER HOTTO MOTTO WEEK』を開催する。SUPER HOTTO MOTTO WEEK期間中は、「チャージポイント2倍キャンペーン」や公式SNS(X、Instagram)で豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンに加え、チャージした人の中から抽選で「100名様に10,000円分のほっともっと電子