¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬Æ±À¤Âå¤äÁ´À¤Âå¤ÎÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË11:30～15:00¡Ë¡£1·î23Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Øº£Ìë¤âÀ±¤¬åºÎï¡Ù¤ò¾·¤­¡¢¶âÍË¥Ñー¥È¥Êー¤Î¾¾´ÝÍ§µª¤È¤È¤â¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£ ¥Ò¥í¡Ö¡Øº£Ìë¤âÀ±¤¬åºÎï¡Ù¤Î¥Ò¥í¡¦¥ª¥¯¥à¥é¤È¡× »°Ê¡¡Ö»°Ê¡¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡× ÂçÃÝ¡ÖÀ¼¡¢Äã