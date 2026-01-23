ÅìµþÅÔ¤Ï2·î1Æü¤Î¡ÖÅìµþ¿åÁÇ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Éý¹­¤¤À¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤ä¿åÁÇÍ·¶ñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¿åÁÇ¼Ò²ñ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿åÁÇ¤¬¤¦¤´¤«¤¹Ì¤Íè¥·¥Æ¥£¡×¤ò1·î31Æü¡¢2·î1Æü¤òÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¤Ç¹Ô¤¦¡£1·î31Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é¤ÏLINKPILLAR Hall¡ÊTHE LINKPILLAR 1 SOUTH ÃÏ²¼2³¬¡Ë¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£