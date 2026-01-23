顧客からおよそ31億円をだまし取っていたことが明らかになった「プルデンシャル生命」。先ほどから社長が会見を開き、不正の経緯などを説明しています。プルデンシャル生命間原寛 社長「ご不安とご迷惑をおかけしておりますことに対し、心より深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」プルデンシャル生命をめぐっては、100人を超える社員や元社員がおよそ500人の顧客から、▼投資話で金銭をだまし取ったり、