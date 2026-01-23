À¯ÉÜ¤Ï23Æü¡¢µ»Ç½¼Â½¬¤ËÂå¤ï¤ë³°¹ñ¿Íºà¼õ¤±Æþ¤ì¿·À©ÅÙ¡Ö°éÀ®½¢Ï«¡×¤Î±¿ÍÑÊý¿Ë¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£À©ÅÙ³«»Ï¤Î2027Ç¯ÅÙ¤«¤é2Ç¯´Ö¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¾å¸Â¤ò42Ëü6200¿Í¤ÈÀßÄê¡£°éÀ®½¢Ï«¤«¤é¤Î°Ü¹Ô¤òÁÛÄê¤¹¤ë´ûÂ¸¤Î¡ÖÆÃÄêµ»Ç½¡×¤Î¾å¸Â¤Ï80Ëü5700¿Í¤È¤·¡¢Î¾À©ÅÙ¤Ç·×123Ëü1900¿Í¤Þ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ­¤òÊä¤¦¤Î¤¬ÌÜÅª¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¡¢°ìÂÎ±¿ÍÑ¤¹¤ë¡£½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤Î»º¶ÈÊ¬Ìî¤´¤È¤Î¿Í¼êÉÔÂ­¿ô¤Ê¤É¤«¤é¾å¸Â¤ò»»½Ð¡£