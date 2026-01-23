¹ñ²ñ¤Ç¤Ï23Æü¸á¸å¡¢½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÃæ¡¢³ÆÅÞ¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ²ñÆâ¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦¹â¶¶Þ­µ­¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÅÞ¤Î¿Ø±Ä¤«¤é¤Ï¡Ö¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤Î±Æ¶Á¤â½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö¾ðÀª¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£23Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¤Î½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç½°µÄ±¡¤Ï²ò»¶¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÎ×»þ³ÕµÄ¤Ë¤è¤ê¡¢ÁíÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢27Æü¹ð¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤È¤¹¤ëÆüÄø¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤¹¤¬¡¢