1·î23Æü ¸ø³« ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ÇòÀô¼Ò¤Ï1·î23Æü¡¢Æ±¼Ò¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¡×¤Ë¤Æ¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡Öµ­²±¤Èº£¤¬½Å¤Ê¤ë½Ö´Ö¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤µ¤ó¤Î¡¢²û¤«¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¿·¤¿¤Ê¿§µ¤¤¬¸òº¹¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤Æ¤ë¡£ ¢¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¡×¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Úー¥¸ (C)¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡¿ÇòÀô¼Ò»£±Æ¡¿ÀÐ