皆さん、こんにちは。B.MAGAZINE編集長の菜波です。 12月20日、「インフロニア B.Hi TOUCH」を取材するため、2年連続で長崎ヴェルカのホームゲームに行ってきました。昨シーズンから始まったインフロニア B.Hi TOUCHは、B.LEAGUEがインフロニア・ホールディングス株式会社とタッグを組み、“来て、見て、触って、親子ではじめてのアリーナ”をコンセプトに掲げるイベントです。