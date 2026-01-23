¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë23Æü¸á¸å1»þ41Ê¬¤´¤í¡¢ËÌÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©¤Î¶á³¤¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ±ûµ¤¾Ý½ð¡Êµ¤¾ÝÄ£¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï5¥­¥í¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë¤Ï4.2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£³ÆÃÏ¤ÎºÇÂç¿ÌÅÙ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¿ÌÅÙ3¡áËÌÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©¡¢ÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¸©¡¢ÂæÅì¸©¢¦¿ÌÅÙ1¡áËÌÉô¡¦¿·ËÌ»Ô¡¢ÃæÉô¡¦ÆîÅê¸©¡ÊÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë