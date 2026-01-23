Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î18Æü～2026Ç¯1·î31Æü³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë·ë²Ì¡§[¥«¥í¥ê¥Ê ¥à¥Û¥Ð] 2 - 0 [¥Þ¥°¥À ¥ê¥Í¥Ã¥Æ] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂè6Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹3²óÀï¤Ç¡¢Âè19¥·ー¥É¤Î¥«¥í¥ê¥Ê ¥à¥Û¥Ð¤È¥Þ¥°¥À ¥ê¥Í¥Ã¥Æ¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥«¥í¥ê¥Ê ¥à¥Û¥Ð