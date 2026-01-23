Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü～2026Ç¯1·î30Æü³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë·ë²Ì¡§[¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é ¥Ñ¥Î¥ï / ¥À¥Ó¥È ¥Ú¥ë] 1 - 2 [¥»¥à ¥Õ¥¡ー¥Ùー¥¯ / ¥«¥Æ¥ê¥Ê ¥·¥Ë¥¢¥³¥Ð] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂè6Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é ¥Ñ¥Î¥ï / ¥À¥Ó¥È ¥Ú¥ë¤È