2月17日に仙台サンプラザホールにて公開収録される『Venue101 EXTRA in 仙台 ～人材から15年 未来へ～』の第3弾出演アーティストが発表となった。 ■THE JET BOY BANGERZ、高橋優が出演決定！ 「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、NHK101スタジオから、MCの斎藤工一、生田絵梨花とゲストアーティストによって生放送されている音楽番組『Ven