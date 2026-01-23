¤­¤ç¤¦½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¡¢À¯ÉÜ¤ÏÎ×»þ³ÕµÄ¤Ç½°µÄ±¡Áªµó¤òº£·î27Æü¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤È¤¹¤ëÆüÄø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸åºÇ¤âÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤ÎÁªµóÀï¤¬»ö¼Â¾å¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£³Û²ìÊ¡»ÖÏº ½°±¡µÄÄ¹¡Ö½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¡×³Û²ìµÄÄ¹¤Ï¡¢¸á¸å1»þ¤«¤é³«¤«¤ì¤¿½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç²ò»¶¾Û½ñ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡¢½°µÄ±¡¤Ï²ò»¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÄ°÷¤Ï¼º¿¦¤·¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿û¸µÁíÍý¤ä¶¦»ºÅÞ¤Î»Ö°ÌµÄÄ¹¤Ê¤É¡¢¼¡¤ÎÁíÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò