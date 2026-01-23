¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Î¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¾¾¤Î¤ä¡×¤Ï1·î28Æü15»þ¤«¤é¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ÎÎÁÍý¤ò¾¾¤Î¤äÎ®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¥Á¥­¥ó¤«¤ÄÄê¿©¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï990±ß¡ÊÄê¿©¡¿ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£¾¾²°¤ÇÈÎÇä¤Î¤¿¤Ó¤ËÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÎÁÍý¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¡×¡£2020Ç¯1·î¤ËÁ´¹ñ¤Î¾¾²°¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥êÆéÄê¿©¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¡ÖÂè2²ó¾¾²°Éü¹ï¥á¥Ë¥å¡¼ÁíÁªµó¡×¡ÖÂè3²ó¾¾²°Éü¹ï¥á¥Ë¥å¡¼ÁíÁªµó¡×¤Ë