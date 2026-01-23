タレントの矢部美穂（48）が23日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。矢部は「今日は日経REVIVEの取材でした珍しく夫婦揃っての取材でした日経REVIVEは70万部発行部ということでたくさんの方にみてくださるのは嬉しい」とつづり、夫・山林堂信彦騎手との2ショットを投稿。ファンからは「美男美女のご夫婦でいつも素敵ですね」「仲良さそう」などの声が寄せられた。矢部は、父が元地方競馬騎手