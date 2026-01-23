契約更改し、記者会見でポーズをとるソフトバンク・周東＝23日、みずほペイペイドームソフトバンクの周東佑京外野手が23日、みずほペイペイドームで契約交渉し、5年総額20億円プラス出来高払いの大型契約を結んだ。年俸は2億9千万円増の4億円で、4年目以降は変動制という。順調なら今季中に国内フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たし「5年間しっかり働く。（育成出身の）一つの道しるべになればいい」と笑みを浮かべ