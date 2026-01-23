ジェンダーレスモデルとして活動する井手上漠が23日までに自身のインスタグラムを更新。23歳の誕生日を迎えたことを報告した。20日に23歳の誕生日を迎えた井手上。自身のインスタグラムで「23歳、ただ心身ともに健康であれば私は満足です」とつづり始めた。「だいすきに囲まれて笑う日々が続けばもっと満足です。私を愛でてくれる人がいるということは、私が親に愛されて育ち愛を知ったからでしょう」と白ドレス姿での誕生日