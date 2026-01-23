Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙÆüËÜPRÂç¾Þ¤ÎÉ½¾´¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç27²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜPRÂç¾Þ¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¶¨²ñ¤¬·èÄê¤¹¤ë¾Þ¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï¸ø±×¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÏÃÂêÀ­¤ä¹â¤¤È¯¿®ÎÏ¤ÇºÇ¤â³èÌö¤·¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£½éÅÐ¾ì»þ¤ÏÉÔµ¤Ì£¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ñÌ±Åª¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËüÇî¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£