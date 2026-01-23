¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÆ»2¹æ¤Î»³¸ý»Ô¹¾ºê¤«¤é²¼´Ø»Ô¾¾²°ÅìÄ®¤Î´Ö¤Ï24Æü¸áÁ°0»þ°Ê¹ß¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿»³ÍÛÆ»¤Î±§ÉôJCT¤«¤é²¼´ØJCT¤Î´Ö¤Ï24Æü¸áÁ°0»þ¤´¤í¡¢Ãæ¹ñÆ»¤Î¾®·´IC¤«¤é¾®·îIC¤Î´Ö¤Ï24Æü¸áÁ°2»þ°Ê¹ß¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢É¬¤ºÅß¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£