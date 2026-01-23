2025Ç¯11·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬¼çºË¤òÌ³¤á¤¿·àÃÄ¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Î¼ç±éÌò¼Ô¤é¤¬23Æü¡¢ËÌÎ¦ÊüÁ÷¤òË¬¤ì¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Ç¤Î¸ø±é¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·àÃÄ¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Ï¡¢ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¸ø±é¡ÖÅùÇì È¿¹ü¤Î²èÀ»¡×¤ÎºÆ¸ø±é¤ò2026Ç¯3·î¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎÇ½ÅÐ±é·àÆ²¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø±é¤Ç¤Ï¼·Èø»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿³¨»Õ¡¦Ä¹Ã«ÀîÅùÇì¤ÎÀ¸³¶¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤¬2025Ç¯11·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÌµÌ¾½Î¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¸ø±é¤È¤Ê¤ê¤Þ