½°µÄ±¡¤Ï23Æü¸á¸å¡¢²ò»¶¤µ¤ì¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÏî´æÆµ­¼Ô¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£²ò»¶¤«¤éÍè·î8Æü¤ÎÅê³«É¼Æü¤Þ¤Ç¤ÏÀï¸åºÇÃ»¤Î16Æü¡£Í¿ÌîÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ï¡¢°ÛÎã¤Î¡Ö¿¿Åß¤ÎÄ¶Ã»´ü·èÀï¡×¤Ø¤ÈÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£³Û²ì½°±¡µÄÄ¹¡ÖÆüËÜ¹ñ·ûË¡Âè7¾ò¤Ë¤è¤ê½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¡×²ò»¶¤Î½Ö´Ö¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬ËüºÐ¤¹¤ë°ìÊý¡¢º£²ó¤Î²ò»¶¤ò¡Ö¤Ê¤¼º£¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÌîÅÞÂ¦¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ËüºÐ¤ò¤»¤º¤Ë½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯