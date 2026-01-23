厚生労働省は23日、全国約3千の定点医療機関から12〜18日の1週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数が5833人で、1機関当たり1.54人だったと発表した。前週比0.97倍とわずかに減少した。減少は2週ぶり。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最も多かったのは北海道の4.89人で、福島4.06人、栃木3.83人と続いた。少なかったのは鹿児島0.42人、福岡0.52人、滋賀0.55人などだった。