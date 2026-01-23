大相撲初場所１３日目（２３日、東京・両国国技館）、元幕内の幕下炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が幕下延原（２３＝二子山）との６戦全勝対決に敗れ、幕下優勝を逃した。十両で迎えた２０２３年夏場所で脊髄を損傷。懸命なリハビリを経て再起し、翌２４年名古屋場所で序ノ口から復帰。順調に番付を上げて今場所を東幕下１１枚目で迎え、７戦全勝なら関取復帰が確実だったが、来場所以降に持ち越しとなった。取組後に炎鵬は「何も考