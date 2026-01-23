¥â¥¹¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¼¡À¤Âå·¿Å¹ÊÞ³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿AI³èÍÑ¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢New Innovations¤È¶¦Æ±¤ÇAI¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£³°¿©»º¶È¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ­¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¡¢ÀÜµÒÉÊ¼ÁŽ¥Å¹ÊÞ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼µÈÀîÈþÆîÅ¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë·×5Å¹ÊÞ¤Ç¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¡Ú¤¹¤Ù¤Æ¤Î²èÁü¤Ï¤³¤Á¤é¡ÛAI¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤Éº£²óÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿²»À¼ÂÐÏÃAI¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAI Order Th