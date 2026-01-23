¾ÆÆù¥Á¥§¡¼¥ó¡Öµí³Ñ¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢6,000±ßÊ¬»È¤¨¤ë³ä°ú·ô¤ò´Þ¤à¡ØÆù¤ÎÆüÊ¡ÂÞ¡Ù¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ5,500±ß¡£¡ÚÊ¡ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢µí³Ñ¥È¥ó¥°¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÖÆù¤ÎÆüÊ¡ÂÞ¡×¤Ï¡¢µí³Ñ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë³ä°ú·ô6,000±ßÊ¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Èµí³Ñ¥È¥ó¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÆâÍÆ¡£³ä°ú·ô¤Ï1,000±ßÊ¬¡ß6Ëç¤Ç¡¢2,000±ß¤Ë¤Ä¤­1ËçÍøÍÑ²ÄÇ½¡£ÍøÍÑ²ÄÇ½´ü´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤È¡¢¹Ø