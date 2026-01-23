º£Æü23Æü(¶â)¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÉ¹ÅÀ²¼¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹20¡î¤ò²¼²ó¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü24Æü(ÅÚ)¤È25Æü(Æü)¤â¿¿Åß¤Î¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤¬Â³¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Æü23Æü(¶â)¥Þ¥¤¥Ê¥¹20¡î¤ò²¼²ó¤Ã¤¿½ê¤âº£Æü1·î23Æü(¶â)¤ÎÄ«¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÉ¹ÅÀ²¼¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹20¡î¤ò²¼²ó¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¾åÀîÃÏÊýÀê´§¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹25.1¡î¡¢Ä¹Ìî¸©¿ûÊ¿¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹23.9¡î¤Èº£µ¨°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ