¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦£±£³ÆüÌÜ¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÀ¾Á°Æ¬£³ËçÌÜ¤ÎÇìÇµÉÙ»Î¡Ê£²£²¡Ë¡áËÜÌ¾¡¦Íî¹çÅ¯Ìé¡¢°ËÀª¥±ÉÍ¡á¤¬µÙ¾ì¤·¤¿¡£¡Öº¸Êììæ£Í£Ô£ÐÂ¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¡×¡ÖÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î£²£²Æü¼õ½ý¤·¡¢¾åµ­¿ÇÃÇ¤Ë¤ÆÌó£´½µ´Ö¤Î°ÂÀÅ²ÃÎÅ¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤Èµ­¤µ¤ì¤¿¿ÇÃÇ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£ÇìºùË²¤«¤é²þÌ¾¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÇìÇµÉÙ»Î¤Ï£¸ÆüÌÜ¤ËÂç¤ÎÎ¤¤òÇË¤ê¡¢¾¼ÏÂ°Ê¹ß£³¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë£´¾ì½êÏ¢Â³¶âÀ±¤Îµ­Ï¿¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µÙ¾ì¤Ï£²£°£²£´Ç¯²Æ¾ì½ê°ÊÍè¡££±£³Æü