オリックスは23日、春季キャンプメンバーの振り分けを発表した。▼ A組＜投手＞エスピノーザ、山下舜平大、寺西成騎、椋木蓮、平野佳寿、曽谷龍平、宮城大弥、山岡泰輔、阿部翔太、山粼颯一郎、九里亜蓮、富山凌雅、田嶋大樹、岩嵜翔、マチャド、横山楓、山田修義、ペルドモ、博志、ジェリー、高島泰都＜捕手＞若月健矢、森友哉、福永奨、石川亮、頓宮裕真、山中稜真＜内野手＞太田椋、西野真弘、宗佑磨、野口智哉、大城滉