¢¡ÂîµåÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê23Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î5²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÌî¼ÓÍö¡ÊÊ¡²¬¡¦´õË¾¤¬µÖ¹â¡Ë¤¬4¡½2¡Ê8¡½11¡¢16¡½14¡¢11¡½5¡¢8¡½11¡¢11¡½8¡¢11¡½6¡Ë¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¡¼¥É¤ÎÅÄÂ¼Èþ²Â¡Ê½½Ï»¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤òÇË¤ê6²óÀï¤Ø¤È¿Ê½Ð¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Î6²óÀï¤Ï¼ÇÅÄº»µ¨¡ÊÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Á°Æü22Æü¤Î4²óÀï¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¡¼¥É¤Î¸¶ÅÄ°ÉºÚ¡ÊË­ÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¡Ë¤òºÇ½ª7¥²¡¼¥à¤Ë»ê¤ëÀÜÀï¤ÎËö¤ËÇË¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢