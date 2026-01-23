Å·¹Ä¤´°ì²È¤Ï¹Ä¼¼¤Î¸î±Ò¤Ê¤É¤Ë¤¢¤¿¤ë¹ÄµÜ·Ù»¡¤ÎÁÏÎ©140¼þÇ¯µ­Ç°Ç¯Æ¬»ë±Ü¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÇ¯Æ¬»ë±Ü¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ëÅ·¹Ä¤´°ì²È¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë»ë±Ü¼°¤Ï¸áÁ°10»þ¤«¤é¹ÄµïÅì¸æ±ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÆÃÊÌ·ÙÈ÷Ââ¤Ê¤É¤Î¸î±Ò´±¤é¤ª¤è¤½200¿Í¤¬¡¢ÉôÂâ¤´¤È¤Ë¹Ô¿Ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÙÈ÷¼ÖÎ¾¤Ë²Ã¤¨¡¢·ÙÈ÷¸¤¤ä¸î±ÒÇÏ¤âÂ³¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤´°ì²È¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¡£¹ÄµÜ·Ù»¡¤ÎÄ¾¹¾Íø