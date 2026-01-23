EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Ï¡¢Î×»þ¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µá¤á¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎÎÍ­¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛEU¤ÎÎ×»þ¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥»¥ó¼óÁê¤Ï²ñµÄ¤òÁ°¤Ëµ­¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö¸ò¾Ä¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÇäµÑ¤òµñÈÝ¤¹¤ë°ìÊý¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢EU¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ