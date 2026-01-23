ÀßÈ÷¤È±¿±Ä´ð½à¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ·§ËÜ¸©¤Ï¡¢¹ç»Ö»Ô¤Ë¤¢¤ë¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤Î»ö¶È½ê¤ËÂÐ¤·¡¢20Æü¡¢»ØÄê¤Î¼è¾Ã½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶È½ê»ØÄê¼è¾Ã½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤Î°åÎÅÊ¡»ã¥Û―¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹ç»Ö»Ô¤Î¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÈÃ»´üÆþ½ê¤Î¡Ö¥¹¥¿ー¥Ûー¥àK§°SHI¡×¤Ç¤¹¡£ ·§ËÜ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¥Ûー¥àK§°SHI¡×¤ÏµîÇ¯4·îÊ¬¤«¤é11·îÊ¬¤Î²ÈÄÂ¤¬Ì¤Ê§¤¤¤ÇÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ìÀßÈ÷¤È