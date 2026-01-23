GIGAZINE¤¬ËèÇ¯3²ó¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òGIGAZINE¤Î¹­¹ðÇÞÂÎ»ñÎÁ¤ËÈ¿±Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Èµ­»ö¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï5225¿Í¡£ÃË½÷Èæ¤ÏÃËÀ­¤¬86¡ó¡¢½÷À­¤¬14¡ó¤Ç¤·¤¿¡£GIGAZINEÆÉ¼Ô¤ÏÀÎ¤«¤éÃËÀ­ÈæÎ¨¤¬¹â¤á¤Ç¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇ¯ÎðÊ¬ÉÛ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¿¦¶È¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£IT´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¯ÆÉ¼Ô¤¬Â¿¤á¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤ä¡ÖGIGAZINE¤Ëµ­»ö¤ò