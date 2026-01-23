¸µµð¿Í¤Î¹¾ÀîÂî»á¡Ê70¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¹¾ÀîÂî¤Î¤¿¤«¤µ¤ì¡×¤ò¹¹¿·¡£µð¿Í¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê28¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡ÈººÄê¡É¤·¤¿¡£ºÇÂ®161¥­¥í¤¬Çä¤ê¤Î¥Þ¥¿¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤±¤É¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬7³ä¤¯¤é¤¤¡£161¥­¥í¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ê¤¼¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ç¤¹¤è