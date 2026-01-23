◆第６７回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）＝２３日、栗東トレセン昨年の日本ダービー３着馬で、重賞２勝目を狙うショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）はＣＷコースで最終調整。４ハロンを軽快に駆け抜けた。友道調教師は「菊花賞のダメージもなかったし、牧場でも順調に乗り込めて、予定通り復帰できる」とうなずいた。今回は昨年に勝った京都新聞杯と同じ２