±¦Âè£±»Ø¹üÇíÎ¥¡Ê¤Ï¤¯¤ê¡Ë¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿µþÅÔ£²ºÐ£ÓÇÆ¼Ô¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ó¥¹¥¿¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦µÈ²¬Ã¤Ìï±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡¢»©·î¾Þ¡¦£Ç£±¡Ê£´·î£±£¹Æü¡¢Ãæ»³¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¡£Éüµ¢¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦£Ç£±¡Ê£µ·î£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÌÜÉ¸¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿Æ±±¹¤Î¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¿¥¤¥à¡Ê²´£µºÐ¡¢Éã¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ï¡¢¾·ÂÔ¤ò¼õÂú¤·¤¿£±£³£µ£±¥¿