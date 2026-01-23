15:30植田日銀総裁、記者会見 18:30グリーン英中銀委員、英米欧金融政策の乖離について講演 19:00ラガルドECB総裁、IMF専務理事、WTO事務局長、ダボス会議「世界経済見通し」出席 通常国会召集 世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称:ダボス会議）（スイス、～23日） FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～29日） ※予定は変更することがあります