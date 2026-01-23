²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤­¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£·î31Æü¤è¤êÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉ¹Àî¤­¤è¤·ÆÃÊÌ¸ø±é Çò±À¤Î¾ë¡×¤Ë¤Æ¼«¿È¤Î¡ÈÂåÉ½¶Ê¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥º¥ó¥É¥³Àá¡×¡Ê2002Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö24Ç¯¤Î»þ¤ò¤¨¤Æ¡Ä¡×²û¤«¤·¤Î¡Ö¥º¥ó¥É¥³Àá¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿É¹Àî¤Ï¡ÖÌÀ¼£ºÂ¤Ç¤ÎLIVE¤Ï2002Ç¯¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¤¬24Ç¯¤Î»þ¤ò¤¨¤Æ2026Ç¯¥¶ÆüËÜ¡ªÌÀ¼£ºÂ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç