¡ÚÂè½½ÆóÉþÁ°ÊÔ¡Û 1·î23Æü ¸ø³« ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¥Òー¥íー¥º¤Ï1·î23Æü¡¢¼ÆÅÄ¹¯Ê¿»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖËâ½÷¤È¤¯¤å¤é¤¹¡×Âè½½ÆóÉþ¡ÖËâ½÷¤ÈÁÓ¼º¡×Á°ÊÔ¤ò¥³¥ß¥×¥ì¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¡¢ÁëÊÕ¤Ç±ìÁð¤òßî¤é¤»¤ë¥À¥¦¥Êー¤ÊËâ½÷¥·¥¨¥ó¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎÄï»Ò¡¦¥¿¥Þ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÂÄÍîÅªÆü¾ï¥³¥á¥Ç¥£¡£º£²ó¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥Í¥º¥ß¤¬¼ºí©¡£ËâË¡¤ÎÌô¤Ç»Ò¶¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥¨¥ó¤È¡¢¥âー¥É