ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ï1·î23Æü¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥®¥Ö¥¹¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¥®¥Ö¥¹¤Ï188¥»¥ó¥Á112¥­¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë45ºÐ¤Î¥»¥ó¥¿ー¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ë¤ÇÆüËÜ¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÆÊÌÚ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¸½±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¡¢¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡¢±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¤Ç14Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤·¤¿¡£¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26¥·ー¥º¥ó¡×¤«¤é±ÛÃ«¤Ç¥µ