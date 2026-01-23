¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï22Æü¡¢º¸¼ê¹üÀÞ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ëGKÎëÌÚºÌ±ð¤¬Îý½¬¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï11·î8Æü¤Î¥ß¥é¥óÀï¤Çº¸¼êÃæ»Ø¤È½®¾õ¹ü¤ò¹üÀÞ¡£Æ±13Æü¤ËÆüËÜ¤Î·ÄØæµÁ½ÎÂç°å³ØÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³ØÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤È°®¼ê¤ä¥Ï¥°¤ò¤«¤ï¤·¤Ê¤¬¤éºÆ²ñ¤ò´î¤ÖÍÍ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£GK¥°¥í¡¼¥Ö¤ÏÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º¸¼ê¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°