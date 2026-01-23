Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü～2026Ç¯1·î30Æü³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë·ë²Ì¡§[¥¯¥ëー¥º ¥Ò¥åー¥¤¥Ã¥È / ¥Æ¥¤¥éー ¥×¥ì¥¹¥È¥ó] 0 - 2 [¥Þ¥ë¥»¥í ¥¢¥ì¥Ð¥í / ¥ë¥¤¥µ ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂè6Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥¯¥ëー¥º ¥Ò¥å&#1254