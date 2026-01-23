Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü～2026Ç¯1·î30Æü³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë·ë²Ì¡§[¥¹¥Èー¥à ¥Ï¥ó¥¿ー / ¥æー¥´ ¥Ë¥¹] 2 - 1 [¥¨¥ì¥ó ¥Ú¥ì¥¹ / ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ ¥«¥Ö¥é¥ë] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂè6Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥¹¥Èー¥à ¥Ï¥ó¥¿ー / ¥æ&#1